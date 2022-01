Incidente ad Inverigo SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente ad Inverigo

L'impatto è avvenuto in via Filippo Meda, intorno alle 00.30. Un'auto, guidata da una giovane di 21 anni, è finito contro un ostacolo. Sul posto automedica e ambulanza che hanno soccorso la donna, trasportandola in codice giallo all'ospedale Sant'Anna.

Da segnalare anche un'intossicazione etilica a Porlezza, in via Cuccio. Soccorsa in codice verde una ventenne.