Incidente ad Olgiate Comasco, all'altezza di via Roma.

Incidente ad Olgiate Comasco traffico in tilt

Tutto è successo intorno alle 15.45. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, tanto che sul posto sono arrivati la Cri di Uggiate, l'automedica e si è alzato in volo anche l'elisoccorso. A scontrarsi sono state un'auto e una moto. Soccorsa una donna di 53 che è stata trasportata all'ospedale di Varese. Non sarebbe in pericolo di vita. Intervenuta anche la Protezione civile, presente anche il sindaco Simone Moretti. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l'auto avrebbe svoltato a sinistra, facendo quindi una manovra vietata, per accedere al parcheggio del supermercato MD (sulla statale c'è infatti la linea continua ed è obbligatorio salire fino alla rotonda per poi scendere e svoltare a destra nel parcheggio del supermercato), da lì è poi nato l'impatto.

L'incidente ha mandato in tilt la viabilità: chiusa la corsia in direzione Varese, di conseguenza si segnala coda al semaforo di Somaino, salendo da Casletto (AGGIORNAMENTO: intorno alle 17.25 la strada è stata riaperta).