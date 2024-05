Incidente aereo, mobilitazione di soccorritori

Mobilitazione di soccorritori a Montano Lucino per un presunto incidente aereo.

Ricerche in corso

Intervento con mezzi del soccorso alpino speleologico, la Croce rossa di San Fermo della Battaglia e l'elisoccorso. Allertati Vigili del fuoco e Carabinieri. In via dei Mille mobilitazione tuttora in corso: intervento richiesto per un presunto incidente in cui potrebbe essere stato coinvolto un deltaplano o un mezzo aereo. Ricerche in corso nella zona boschiva limitrofa a via dei Mille e in un raggio d’azione compatibile con una segnalazione che ha allertato i soccorritori.

La segnalazione

A quanto risulta, poco prima delle 21 un uomo, dal balcone di casa, avrebbe visto quello che sembrerebbe essere stato un razzo di emergenza, notando poi qualcosa avvitarsi e precipitare. Quindi, la segnalazione che ha fatto scattare ed entrare in azione i mezzi di soccorso, tuttora impegnati nelle ricerche della persona che potrebbe essere rimasta coinvolta nell’incidente.