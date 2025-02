Incidente aereo per un ultraleggero: due passeggeri miracolati

Incidente aereo questa mattina, 28 febbraio 2025: velivolo ultraleggero partito dall'aeroporto "Maestri" di Verzago, Alzate Brianza precipita, miracolato l'equipaggio.

Due passeggeri a bordo tratti in salvo dai soccorritori

Come riportano i colleghi di PrimaLaValtellina, l'incidente è avvenuto poco dopo le 8 sul confine tra Cino e Dubino, in Bassa Valtellina. Secondo quanto è stato possibile ricostruire attraverso le testimonianze sul posto, l'ultraleggero stava volando sopra la zona. Aveva fatto anche alcuni giri poi, forse a causa della rottura del vetro, il pilota ha perso il controllo e il velivolo si è schiantato al suolo a poca distanza da un muretto a secco e dalle abitazioni. A lanciare l'allarme sono stati i residenti della zona e la centrale operativa del servizio di emergenza e urgenza ha allertato i soccorsi. Sono intervenuti il personale sanitario della Cri di Colico e l'auto media oltre all'elicottero di Areu Como. Con loro anche i vigili del fuoco e i Carabinieri che dovranno ora ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Le due persone che si trovavano a bordo del velivolo - un uomo di 58 anni e una donna di 43 anni provenienti dalla Brianza monzese - sono stati soccorsi dal personale sanitario. Entrambi sono stati poi trasportati in ospedale in codice giallo, indice di traumi seri ma non sarebbero in pericolo di vita.