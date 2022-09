Incidente alla rotonda: auto ribaltata a Cantù

Incidente alla rotonda tra via Montenero e via Mentana questa mattina, mercoledì 28 settembre.

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 8, a Cantù. Un grande spavento per le modalità del sinistro, ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Poco dopo le 8, infatti, alla rotonda tra via Montenero e via Mentana un veicolo si è ribaltato, finendo la sua corsa su un fianco. Per fortuna la donna che guidava il mezzo, di 29 anni, è uscita senza alcuna conseguenza, anche se un poco scossa per l'accaduto. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Cantù, a cui spetterà il compito di capire cosa sia successo, un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù, rientrata in codice verde, e i Vigili del fuoco.

L'incidente ha avuto qualche ripercussione sul traffico in quella zona, in un orario già abbastanza congestionato per l'inizio delle scuole.