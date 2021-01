Incidente alla rotonda provvisoria sulla statale Briantea

Incidente alla nuova rotatoria tracciata dal Comune di Olgiate Comasco in centro città, sulla statale Briantea, nel tratto di via Roma.

Incidente, restano problemi per la nuova viabilità

In attesa che i lavori di realizzazione delle due nuove rotatorie, di dimensioni contenute, ma che modificano significativamente la viabilità cittadina sulla trafficata strada statale 342 Briantea, permangono disagi. In primis perché la segnaletica tracciata lo scorso 12 novembre appare non più marcata agli occhi degli automobilisti. Tracciata circa tre mesi fa con segnaletica gialla e posa di new jersey, ora è in parte deteriorata. E nella mattinata di oggi si è verificato un incidente proprio all’altezza del rondò tra via Milano e via Roma. Due auto si sono scontrate, rimanendo poi bloccate al centro della strada. E’ successo intorno alle 8.30, a quanto risulta con danni solo per le vetture coinvolte.

Per i lavori definitivi c’è ancora da aspettare

L’intervento previsto dal Comune ridisegnerà completamente la viabilità nella zona. Una volta realizzate, saranno sormontabili, con isola centrale in porfido. E l’opera completa sarà affiancata dalla riqualificazione dell’isola pedonale all’esterno della filiale di Intesa San Paolo (il progetto prevede panchine e piantumazioni). Come spiega il sindaco Simone Moretti i lavori inizieranno a breve. Dall’assessore ai Lavori pubblici, Flavio Boninsegna, anche la sottolineatura, ribadita più volte, del mancato rispetto, da parte di molti, della nuova viabilità. “Oggi pomeriggio verrà rifatta la segnaletica da cantiere in accordo con la Polizia locale – aggiunge l’assessore – Così sarà eresa più visibile. Per il lavoro definitivo siamo in stand by per non interferire con l’intervento sulla fognatura di via San Giorgio”.