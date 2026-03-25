Incidente auto-moto: 28enne in ospedale in gravi condizioni

Incidente auto-moto sulla Provinciale: 28enne in gravi condizioni. E’ successo questa mattina a Montorfano.

Sul posto anche l’elisoccorso

Lo schianto è avvenuto intorno alle 7.40 di oggi, mercoledì 25 marzo. Secondo la ricostruzione della dinamica dell’incidente, una Opel Meriva guidata da un uomo di 42 anni procedeva in direzione Como, quando si sarebbe fermata all’altezza della svolta per l’ingresso di Montorfano per entrare in paese. Nella stessa direzione procedeva un 28enne, che non avrebbe visto l’auto ferma alla svolta: inevitabile il violentissimo impatto, a seguito del quale la moto guidata dal giovane ha preso fuoco.

Sul posto sono giunti i soccorritori della Croce Rossa di Lipomo e di Monza. Le condizioni del 28enne sono immediatamente state segnalate come gravi e il giovane è stato trasportato in elisoccorso al San Gerardo di Monza. Le sue condizioni restano serie.

Illeso il conducente dell’auto ma comprensibilmente scioccato per il terribile incidente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale ai quali è spettata la raccolta di tutti gli elementi necessari per la ricostruzione dell’incidente e la messa in sicurezza dell’area stradale.