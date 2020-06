Incidente tra un’auto e una moto lungo la Valassina, a Bellagio: soccorsa una 44enne.

Incidente auto moto a Bellagio, soccorsa una 44enne

E’ successo poco prima delle 17.30 lungo la Valassina a Bellagio. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un’auto e una moto si sono schiantate e a rimanere coinvolta sarebbe stata una donna di 44 anni. Sul posto sono giunti un’ambulanza dei volontari di Bellagio e l’elisoccorso da Como. Fortunatamente la motociclista di 44 anni non sarebbe in pericolo di vita: la paziente è stata trasportata in codice giallo all’ospedale.