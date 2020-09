Incidente auto moto a Brenna, soccorsi in piazza Macchi

Incidente auto moto a Brenna.

E’ successo intorno alle 13.15 di oggi, lunedì 28 settembre, in piazza Macchi. Ancora al vaglio l’esatta dinamica dell’incidente, che ha coinvolto un’auto e una moto. Sul posto un’ambulanza della Sos di Lurago d’Erba e l’automedica per soccorrere i coinvolti nel sinistro, segnalati inizialmente in codice rosso. In piazza Macchi sono giunti anche i Carabinieri di Cantù per chiarire la dinamica dello schianto.

Fortunatamente le condizioni dei coinvolti si sono rivelate meno gravi del previsto: nessuno avrebbe riportato ferite nell’incidente.