Uno dei più classici incidenti auto moto si è verificato a Erba, lungo viale Resegone e proprio di fronte a Lariofiere, intorno alle 13.30 di oggi lunedì 22 agosto 2022. Ad avere la peggio nell'impatto, inevitabilmente, è il motociclista: un uomo di 40 anni ora in gravi condizioni.

Incidente auto moto a Erba: grave motociclista di 40 anni

La chiamata ai soccorsi è partita oggi, lunedì 22 agosto, quando a Erba un motociclista, in sella alla sua moto da enduro, procedeva da Pusiano sulla statale, mentre da via Leonardo da Vinci giungeva una Punto contro la quale si è schiantata la moto. Il motociclista nell'impatto, prima con l'auto e poi con il suolo, ha perso conoscenza. Sul posto si sono precipitati la Polizia Locale, la Croce Verde di Bosisio e l'auto medica, ma è con l'elisoccorso di Como che l'uomo, intubato per cercare di mantenere stabili le sue condizioni, si sta dirigendo verso l'ospedale di Varese in codice rosso. Seguiranno aggiornamenti.