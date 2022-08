È successo oggi, domenica 21 agosto 2022, a Lurate Caccivio: a causa di un incidente auto-moto un uomo di 60 anni è stato soccorso in codice rosso.

Incidente auto-moto a Lurate Caccivio: coinvolto un 60enne

Poco prima delle 11 di domenica 21 agosto a Lurate Caccivio, in via Appiano, si è verificato un incidente stradale tra un'automobile e una moto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari della SOS di Appiano e i Carabinieri di Cantù. Solamente un uomo di 60 anni ha avuto bisogno di essere assistito: l'ambulanza, uscita in codice rosso, è poi rientrata in codice giallo trasportando l'uomo al Sant'Anna. Seguiranno aggiornamenti.