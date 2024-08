Incidente auto-moto, coinvolti due giovani: è successo ad Asso pochi minuti prima delle 12 di oggi, martedì 20 agosto 2024.

Soccorsi in via Monti di Sera

Tutto è successo pochi minuti prima delle 12 in via Monti di Sera, strada provinciale che collega Asso a Sormano. Secondo una prima ricostruzione, lo schianto tra i mezzi sarebbe frontale: la moto scendeva da Sormano, l'auto procedeva nella direzione opposta. Ancora da accertare se sia stata l'auto o la moto a invadere la corsia opposta della carreggiata. Due i coinvolti: un ragazzo di 20 anni di Erba e uno di 33 anni di Verano Brianza. Il motociclista 33enne a seguito dello schianto sarebbe stato sbalzato a circa sei metri.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi: due ambulanze, una della Croce Rossa di Asso e una della Croce Verde di Lissone, e l'automedica. Le condizioni dei feriti sono state segnalate inizialmente in codice rosso, quello della massima gravità, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza. A seguito dello schianto avrebbe riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente dell'auto non sarebbe invece stato ospedalizzato.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Asso impegnati nella ricostruzione di quanto accaduto.

Via Monti di Sera è rimasta chiusa per circa un'ora al traffico veicolare per permettere lo svolgimento dei soccorsi e lo sgombero della carreggiata.