Incidente auto-moto sulla Briantea, 58enne in ospedale in codice rosso

Terribile schianto tra un'auto e una moto lungo la Briantea: motociclista di 58 anni portato in ospedale in elisoccorso.

Tutto è successo poco prima delle 16.30 lungo la SS342 a Tavernerio. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro avvenuto tra uno scooter, guidato dal 58enne residente a Lipomo, e una Volkswagen Golf, con conducente un uomo di 34 anni e una donna. I due sarebbero residenti fuori regione.

Ad avere la peggio è stato il motociclista: sul luogo dell'incidente sono immediatamente sopraggiunte un'ambulanza della Croce Rossa di Montorfano e una della Croce Rossa di Monza. Le condizioni del motociclista di 58 anni sono apparse da subito molto gravi, tanto che è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, giunto a Milano e atterrato poco distante. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. E' attualmente ricoverato in Terapia intensiva in prognosi riservata. Pressoché illesi, invece, il conducente e la passeggera dell'auto, che non sono stati trasportati in ospedale.

Sul luogo dell'incidente è giunta anche la Polizia locale intercomunale di Albavilla, Albese e Tavernerio cui spetterà la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico della SS 342, rimasta bloccata per oltre un'ora in direzione Como per permettere le operazioni di soccorso e sgombero della carreggiata.