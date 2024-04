Incidente Cantù: scontro tra auto e moto

Incidente a Cantù, ferito un motociclista di 57 anni.

Incidente a Cantù: un centauro all'ospedale

L'impatto è avvenuto poco prima delle 11 di oggi, venerdì 19 aprile 2024, sulla Sp36. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, a scontrarsi sono state un'auto proveniente da Como, che stava svoltando a sinistra, e una moto proveniente da Cantù. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato il ferito, in codice giallo, all'ospedale Sant'Anna di Como con una frattura esposta. Per i rilievi sono state attivate due auto della Polizia locale. Difficoltà anche per quanto riguarda il traffico con diversi rallentamenti che si sono registrati in zona.