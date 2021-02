Incidente, coinvolta una persona: auto distrugge recinzione

Incidente stradale ieri notte, coinvolta una persona per cui è stata attivato l’intervento dei soccorritori.

Incidente, soccorritori intervenuti in codice rosso

E’ successo a Turate, in via Como, per un veicolo finito contro un ostacolo. Pochi minuti dopo le 22.30, sul posto si sono precipitati, in codice rosso, un’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo e l’automedica. Allertati anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Varese. Risulta coinvolto un uomo di 31 anni. Fortunatamente, dopo l’arrivo dei soccorritori la criticità dell’intervento è stata ridimensionata a codice verde. La persona coinvolta è stata trasportata all’ospedale di Saronno.

Auto distrutta, recinzione abbattuta

A quanto risulta, l’uomo ha perso il controllo del suo veicolo. La vettura è andata a sbattere contro la recinzione di una proprietà, abbattendola. Nell’impatto l’auto è rimasta notevolmente danneggiata.