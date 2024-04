Incidente con fuga: provocano il sinistro e abbandonano l'auto

Sinistro insolito: incidente con fuga a Veniano, nei pressi di via Volta. Dopo aver provocato l’incidente scappano alla vista dell’automobile dei Carabinieri. Trovato Hashish nel veicolo.

Incidente con fuga

Nel corso di un altro controllo del territorio, i militari della Stazione Carabinieri di Mozzate

intervenivano a Veniano nei pressi di via Volta, poiché veniva segnalato un incidente

stradale piuttosto insolito, dove l’auto che aveva provocato il sinistro era stata abbandonata,

conducente e passeggero si erano dati alla fuga alla vista dell’auto dei carabinieri.

In seguito ad un minuzioso controllo del veicolo, i militari rinvenivano due involucri in

cellophane con all’interno circa 470 grammi di hashish.

Le persone ferite coinvolte nel sinistro venivano subito soccorse e contestualmente venivano

diramate le ricerche dei due occupanti l’auto “pirata”.

Nel corso dei prossimi giorni i controlli proseguiranno con la medesima intensità con l’uso

di personale in divisa ed in borghese.