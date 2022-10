Incidente contro ostacolo, elisoccorso a Orsenigo SIRENE DI NOTTE

Notte impegnativa per gli equipaggi del soccorso, quella tra sabato 22 e domenica 23 ottobre. Tra gli interventi anche un incidente con ribaltamento che ha richiesto l'atterraggio di un elisoccorso.

Elisoccorso a Orsenigo per un incidente contro ostacolo

L'incidente è avvenuto intorno alle 22.20, in via Belvedere a Orsenigo. Per cause ancora da chiarire, un 15enne è rimasto gravemente ferito dopo un incidente contro un ostacolo. Sul posto ambulanza e automedica dell'Sos e un elicottero decollato da Como, tutti in codice rosso e con la massima urgenza.

Come detto, il 15enne avrebbe riportato importanti ferite nell'incidente: caricato a bordo del mezzo aereo è tratto trasportato sempre in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese.

Ubriachi per le strade

Diversi gli interventi delle ambulanze per intossicazione etilica. Alle 23.30 a Domaso, in via Case Sparse, per un uomo raggiunto trasportato in codice verde in ospedale; poco prima delle 2 a Casnate con Bernate in via Mascagni per un uomo di 51 anni portato al Sant'Anna in codice giallo; quasi contemporaneamente, chiamata da Faloppio, via Monte Cervino, per una 25enne intossicata che non è stato necessario portare in ospedale.

Alle 3 ambulanza ad Erba in via Cascina California per un'altra ragazza, una 23enne, che aveva alzato troppo il gomito. Anche per lei sufficienti le cure sul posto dei sanitari. In ospedale a Saronno in codice verde invece il ragazzo di 18 anni raggiunto dall'ambulanza in via Maestri Comacini a Cermenate, ubriaco.