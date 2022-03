Incidente di Cermenate: ad avere la peggio una bambina di 10 anni

Schianto

Per la piccola si è reso necessario il trasporto con l'elisoccorso.

La piccola è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Brescia

Coinvolta un'intera famiglia di Cantù

Nel terribile incidente che si è verificato ieri sera, sabato 19 marzo, poco prima delle 19 in via Europa Unita a Cermenate, ad avere la peggio è stata una bambina di 10 anni, residente con la famiglia a Cantù. Per la piccola si è reso necessario il trasporto con l'elisoccorso all'ospedale di Brescia, in cui è arrivata in codice rosso. La bimba era sull'automobile guidata dal padre, una Renault "Modus". Sulla vettura anche la mamma, una sorella di 5 anni e un fratellino di un anno e mezzo. Tutti i familiari della piccola sono stati portati in codice giallo tra l'ospedale di Cantù e il Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Dinamica al vaglio delle forze dell'ordine

Sul posto anche le Forze dell'ordine che hanno cercato di comprendere l'esatta dinamica dell'incidente. Pare però che a centrare frontalmente la "Modus" sulla quale viaggiava la famiglia di Cantù si stata la Fiat "Panda" guidata da una 48enne di Cislago che procedeva nel senso opposto di marcia. Per la donna si è reso necessario il trasporto al Sant'Anna in codice giallo.