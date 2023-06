Si era verificato oggi, mercoledì 28 giugno 2023, intorno alle 17 sulla statale Regina e nel Comune di San Siro, l'incidente tra due motociclette che ha portato alla morte di uno dei due conducenti.

Incidente di San Siro: morto un motociclista, l'altro è ancora grave

Secondo le prime ricostruzioni le due motociclette si sarebbero scontrate frontalmente mentre procedevano in direzione opposta. In particolare, la Yamaha che procedeva in direzione Menaggio avrebbe sorpassato un veicolo che la precedeva invadendo la corsia e impattando con la Bmw che procedeva verso Cremia.

L'impatto, violentissimo, avrebbe fatto sbalzare dal motociclo il conducente della Bmw. Proprio quest'ultimo ha riportato le ferite più gravi e il suo trasporto all'ospedale di Gravedona ed Uniti non ha dato esito positivo. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Il conducente della Yamaha ha subìto gravi ferite ed è stato portato d'urgenza all'ospedale di Varese, dove ancora adesso è ricoverato in gravi condizioni. La prognosi è riservata.

Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, si erano precipitati i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Menaggio per i rilievi del caso.