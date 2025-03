Incidente domestico: 51enne precipita mentre pulisce i vetri

In via Dante, a Guanzate, l’incidente domestico: una donna di 51 anni è precipitata da nove metri mentre puliva i vetri di casa della figlia.

Terribile incidente domestico

Nella serata di sabato 8 marzo, è stata la figlia, un’infermiera di 22 anni, ad aver visto la madre precipitare dalla finestra del suo appartamento in via Dante e chiamato i soccorsi. La donna, di 52 anni, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Circolo di Varese. Attualmente si trova in prognosi riservata.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la donna, 51enne di Napoli, sia precipitata dalla finestra dopo essere salita su una scala per fare le pulizie. Non si sa se la caduta sia stata causata da un malore - come la figlia ha spiegato ai Carabinieri di Fino Mornasco intervenuti sabato - ma è costata un volo di nove metri alla donna, dal terzo piano, che è precipitata al suolo sottostante.