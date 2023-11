Incidente ferroviario a Inverigo: 38enne travolto da un treno

Terribile incidente ferroviario all'alba di questa mattina, martedì 28 novembre 2023, alla stazione di Inverigo: un uomo di 38 anni è stato investito sui binari.

Incidente ferroviario a Inverigo

Una mattinata iniziata in tragedia. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine un uomo di 38 anni, residente a Carugo, è stato investito intorno alle 7.30 del mattino da un convoglio ferroviario alla stazione di Inverigo, sulla linea Asso Seveso Milano, all'altezza del passaggio a livello di via Magni.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto si sono precipitati un'auto medica, due ambulanze e anche l'elisoccorso, oltre che i Vigili del Fuoco. La situazione è apparsa fin da subito gravissima, tanto che l'elisoccorso è ripartito alla volta dell'ospedale in codice rosso, ovvero la massima urgenza.

L'aggiornamento delle 11.30

Il 38enne è al momento ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Gerardo di Monza.

Il luogo dell'accaduto

Bloccata la linea Asso Seveso Milano

Per via dell'incidente e quindi per permettere i soccorsi e i rilevamenti del caso, la circolazione ferroviaria è attualmente sospesa tra le stazioni di Inverigo e Lambrugo-Lurago "in seguito all'investimento di una persona da parte del treno 1622 (ASSO 07:02 - MILANO CADORNA 08:23)", come segnalato dal sito di Trenord che annuncia ritardi fino a 60 minuti, cancellazioni e variazioni.

Treni coinvolti:

1622 (ASSO 07:02 - MILANO CADORNA 08:23)

1613 (MILANO CADORNA 06:39 - ERBA 07:44)

1617 (MILANO CADORNA 07:39 - ASSO 09:01)

Treni con variazioni:

1615 (MILANO CADORNA 07:09 - ERBA 08:14) termina il viaggio a MARIANO COMENSE.

1626 (ERBA 08:16 - MILANO CADORNA 09:23) parte da MARIANO COMENSE

624 (ASSO 07:33 - MILANO CADORNA 08:53) termina a MERONE

621 (MILANO CADORNA 08:09 - ASSO 09:30) parte da MERONE.

Previsto un bus in arrivo a MERONE in partenza alle 8:15 che effettua spola tra le stazioni di MERONE e INVERIGO. Per informazioni si consiglia di seguire il proprio treno sull'App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione "Circolazione real time".