Incidente frontale: due persone coinvolte

Incidente frontale tra due auto a Tavernerio: è successo poco prima delle 8.30 di oggi, giovedì 29 agosto 2024, in via Verdi.

Sul posto i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto, avvenuto tra due auto, sarebbe stato frontale: a scontrarsi sono state un suv e un'utilitaria. Due le persone coinvolte: un uomo di 48 anni e uno di 54. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Lipomo con un'ambulanza e i Vigili del fuoco, che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso con la messa in sicurezza dei veicoli.

Nessuno dei due coinvolti sarebbe ferito in modo grave. Sul luogo dell'incidente è sopraggiunta anche la Polizia locale intercomunale per la ricostruzione della dinamica e per garantire la sicurezza viabilistica sul tratto stradale.