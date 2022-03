Incidente: grave 16enne di Cermenate

Lazzate

Ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro il muro in un'area accanto alla Pedemontana. E' ricoverato all'ospedale Niguarda.

Perde il controllo della moto e finisce contro il new jersey accanto alla Pedemontana. Gravissimo un ragazzo di 16 anni, che lotta per la vita all'ospedale Niguarda di Milano. E' in prognosi riservata. L'incidente sabato 12 marzo

In moto contro il new jersey, gravissimo 16enne

Verso le 19.10 di ieri, sabato 12 marzo, gravissimo incidente in via Fratelli Rosselli a Lazzate, all'interno del campo base in disuso dell'autostrada A36 Pedemontana. Un 16enne, residente nella vicina Cermenate in provincia di Como, mentre era alla guida del motociclo enduro Honda CRF 250, per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un new jersey adiacente alla cancellata in ferro che delimita la recinzione dall'adiacente autostrada. Il veicolo, sprovvisto della targa, è di proprietà del padre del minore.

Il trasporto con l'elisoccorso in ospedale

A seguito all’impatto il 16enne, che indossava regolarmente il casco, è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso presso il Pronto soccorso dell’ospedale “Niguarda” di Milano. A riportato un grave trauma cranico, è tuttora ricoverato in prognosi riservata e versa in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Seveso, che hanno proceduto ai rilievi tecnici e all'identificazione dei testimoni.

Le indagini dei Carabinieri

Sono tuttora in coro le indagini dei Carabinieri per appurare la dinamica e le circostanze che hanno portato il giovane, privo di alcun titolo di guida, a trovarsi alla guida della motocicletta in un’area privata. Da una prima ricostruzione degli investigatori dell'Arma locale, sembra che il giovane abbia perso il controllo della motocicletta e per evitare l’impatto abbia provato a lanciarsi dalla moto. Nella serata di ieri un altro grave incidente, a Monza.