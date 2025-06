Incidente in auto: cinque giovani in ospedale. E' successo questa notte, lunedì 16 giugno, ad Anzano.

Cinque ragazzi in ospedale

Lo schianto è avvenuto in via Diaz poco dopo le 2 di notte: coinvolti cinque giovani, tre ragazze di 20 e 22 anni; e due maschi di 24. Ancora in ricostruzione la dinamica dell'accaduto.

Le condizioni dei cinque ragazzi coinvolti sono inizialmente apparse gravi, segnalate in codice rosso, quello della massima gravità. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del Lariosoccorso di Erba, della Sos di Lurago, della Cri di Cantù e della Cri di Lipomo; oltre all'automedica da Como. E' stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso atterrato poco distante.

I cinque ragazzi sono stati portati agli ospedali Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, di Circolo di Varese, di Lecco e di Monza San Gerardo in codice giallo: nessuno di loro fortunatamente sarebbe in pericolo di vita.