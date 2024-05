Incidente in auto dopo la serata in discoteca: coinvolti cinque giovanissimi

Incidente in auto dopo la serata in discoteca: cinque ragazzi, uno di 19, tre ragazzi e una ragazza di 20, sono rimasti feriti nella notte tra sabato e domenica a Merone. Uno di loro è in gravi condizioni.

Tutto è successo intorno alle 4.20

I cinque giovani rincasavano in auto dopo una serata trascorsa alla discoteca Modà di Erba. Secondo quanto ricostruito l'auto avrebbe urtato un ostacolo e si sarebbe ribaltata, in via Manzoni, a Merone. Sul posto sono giunti i soccorritori: le ambulanze della Sos di Canzo, del Lariosoccorso di Erba e della Sos di Lurago d'Erba, oltre all'automedica. E' inoltre intervenuto l'elisoccorso da Como.

I giovani sono stati immediatamente soccorsi: ad avere la peggio è stato un 20enne di Casatenovo portato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza. Attualmente sarebbe in Terapia intensiva. Un altro giovane è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia; gli altri ragazzi che si trovavano nell'auto sarebbero invece stati ricoverati agli ospedali di Erba e di Cantù. Non sarebbero in pericolo di vita.