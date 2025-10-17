Incidente in auto: morto 49enne. Lo schianto è avvenuto questa mattina, venerdì 17 ottobre, a Bosisio Parini.

L’uomo è stato soccorso in condizioni disperate

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8 in via Del Carreggio. Secondo quanto è stato possibile ricostruire un uomo di 49 anni, per cause ancora da chiarire, sarebbe improvvisamente finito fuori strada. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi: la Croce Verde di Bosisio e la Croce Verde di Lissone, oltre all’elisoccorso da Como. Le condizioni dell’uomo, 49enne, sono parse da subito disperate. Portato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso, quello della massima gravità, l’uomo è deceduto in giornata.

Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco di Lecco e i Carabinieri, cui spetterà la ricostruzione della dinamica del tragico incidente.