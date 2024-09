Incidente in auto nel parcheggio: 69enne in gravissime condizioni

Incidente in auto nel parcheggio a Lasnigo: un uomo di 69 anni è stato elitrasportato in ospedale in gravissime condizioni.

Malore alla guida

I soccorsi sono stati allertati nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 settembre, pochi minuti prima delle 16. Dopo la chiamata al numero unico per le emergenze, 112, sono stati inviati in via Giuseppe Fioroni un'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini, un'automedica ma anche l'elisoccorso alzatosi in volo da Milano. Allertati anche i Carabinieri di Como e i Vigili del fuoco.

Sin da subito, infatti, le condizioni dell'uomo si sono rivelate gravissime. Tanto che i soccorsi si sono recati nell'area di sosta a pochi passi dal municipio di Lasnigo in codice rosso, quello di massima gravità. Secondo quanto riferito, l'auto sarebbe finita contro un muretto del parcheggio verosimile a causa di un malore del conducente.

Il 69enne è stato infatti rinvenuto in arresto cardio circolatorio e quindi tempestivamente ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso. L'uomo è stato portato all'ospedale Manzoni di Lecco.