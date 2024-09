Incidente in auto: non ce l'ha fatta il 69enne

Non ce l'ha fatta l'uomo coinvolto ieri pomeriggio in un incidente nel parcheggio a Lasnigo. Massimo Rinaldi, 69 anni, ha avuto un malore mentre stava facendo manovra con la sua auto.

I soccorsi in via Fioroni

I soccorsi sono stati allertati nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 settembre, pochi minuti prima delle 16. Dopo la chiamata al numero unico per le emergenze, 112, erano sopraggiunti in via Giuseppe Fioroni un'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini, un'automedica ma anche l'elisoccorso alzatosi in volo da Milano. Allertati anche i Carabinieri di Como e i Vigili del fuoco.

Le condizioni dell'uomo, però, erano subito apparse molto gravi, con tutta probabilità a causa di un malore, e l'uomo è deceduto poco dopo.