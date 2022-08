Incidente in autostrada, all'altezza del Comune di Borgo Ticino (Novara): a perdere la vita un uomo di 72 anni di Beregazzo con Figliaro.

Incidente in autostrada: muore a 72 anni

Tutto è successo domenica 14 agosto, sulla A26, intorno alle 17.30. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, Agostino Crignola, pensionato, avrebbe perso il controllo dell'auto, per cause che saranno da definire, finendo fuori strada. Troppo gravi le ferite riportate dopo l'impatto contro il guardrail. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Crignola per un periodo aveva vissuto in provincia di Varese, mentre ora viveva insieme alla sorella a Beregazzo con Figliaro