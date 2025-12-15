Incidente in autostrada sulla A9 in direzione Milano>Sud, poco dopo l’innesto di Fino Mornasco. L’impatto, che ha coinvolto sono una vettura, è avvenuto nella serata di ieri, domenica 14 dicembre 2025.

Incidente in autostrada: una persona incastrata nell’auto

I soccorsi sono scattati in codice rosso per una persona di 63 anni, rimasta incastrata nella vettura. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco, due ambulanze e l’equipe medica con l’elisoccorso. Insieme a loro anche la Polizia stradale. Al momento dell’incidente l’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Milano per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Dopo essere estratto dalle lamiere, il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.