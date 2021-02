Incidente in bici a Lurago Marinone SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra 4 il e il 5 febbraio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente in bici a Lurago Marinone

L’episodio è avvenuto in via Milano dove si è registrata una caduta dalla bicicletta. Soccorsi un uomo di 39 anni e una donna di 46. Intorno alle 20 sul posto si sono precipitate due ambulanze e un’automedica. Entrambi sono poi stati trasportati in codice verde all’ospedale.

Poco prima delle 6, da segnalare un malore per una giovane di 17 anni a Vertemate con Minoprio. È stata trasportata in codice giallo all’ospedale.