Incidente in bici: soccorsi in codice rosso a Casnate con Bernate

Incidente in bici a Casnate: soccorsi in codice rosso.

Incidente in bici

Erano da poco trascorse le 10 di questa mattina, giovedì 5 agosto, quando i soccorsi sono stati chiamati a intervenire d'urgenza in via Garibaldi a Casnate con Bernate. Sul posto, in codice rosso, si sono quindi portate un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e un'automedica. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, sembra che il ciclista, che era insieme ad altri amici, abbia fatto tutto da solo. A ricostruire l'esatta dinamica comunque ci penseranno gli agenti della Polizia locale, intervenuti tempestivamente in via Garibaldi. Il ferito, un uomo di 65 anni, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.