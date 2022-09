Incidente in bicicletta, a Bellagio interviene l'elisoccorso. E' successo intorno alle 16.30 di oggi, domenica 25 settembre 2022.

Incidente in bicicletta, elisoccorso a Bellagio

L'episodio è avvenuto lungo via Vallassina poco dopo le 16. 30 di oggi: coinvolto un uomo di 35 anni. Sul luogo dell'incidente si sono portati i soccorritori della Sos di Canzo. Successivamente è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Como. Fortunatamente le condizioni dell'uomo non sarebbero gravi: l'intervento è stato segnalato in codice giallo e il ferito non sarebbe in pericolo di vita.