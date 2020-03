Incidente in bicicletta sulla Novedratese: soccorsi in codice rosso

Incidente in bicicletta sulla Novedratese.

Codice rosso

Erano da poco trascorse le 15.30 quando i soccorsi sono stati chiamati a intervenire a Carimate, sulla Novedratese, in codice rosso. La Croce Bianca di Mariano Comense è immediatamente giunta sul posto per portare soccorso a un ciclista di soli 18 anni. Vista la gravità dell’incidente è stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso da Como. Sul posto anche i Carabinieri di Cantù, per effettuare i rilievi del caso. Il ciclista è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo. Grave, dunque, ma non in pericolo di vita.