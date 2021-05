Incidente in galleria a Dongo, muore in moto a 47 anni

Muore in moto a 47 anni. Il dramma si è verificato poco dopo le 13.30 sulla SS 340 nel comune di Dongo. Lo scontro con un’auto è avvenuto in galleria e la moto si è incendiata. Un impatto violento e vane le manovre rianimatorie, l’uomo è morto praticamente sul colpo.

Dramma in galleria, muore in moto a 47 anni

Una domenica drammatica nel comasco. La tragedia si è consumata poco dopo 13.30 sulla SS340, nel comune di Dongo. L’impatto è avvenuto poco prima dell’uscita della galleria. Ancora da accertare i contorni dell’incidente: secondo una prima ricostruzione pare che il motociclista stesse procedendo in direzione nord e abbia perso il controllo. La moto ha preso fuoco e sul posto è intervenuto il soccorso tecnico urgente dei Vigili del fuoco del distaccamento di Dongo. L’impatto però è stato violentissimo e le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 ed è stato allertato anche l’elisoccorso. Vani i tentativi di rianimarlo. Per il 47enne non c’è stato più nulla da fare ed è stato constatato il decesso.

Strada chiusa

I mezzi di soccorso sono ancora al lavoro anche per i rilievi e la messa in sicurezza della statale regina. La galleria è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul caso indagano i carabinieri di Menaggio.

Due ore dopo altro incidente in moto

Il centro Valle d’Intelvi è stato teatro di un altro incidente motociclistico, fortunatamente meno grave. A due ore dal mortale lungo la provinciale a Castiglione d’Intelvi sono stati soccorsi due ragazzi, poco più che ventenni, ( pare siano caduti dalla moto). All’inizio si era temuto il peggio e le ambulanze sono arrivate sul posto in codice rosso. Le condizioni dei giovani però non destano preoccupazioni, ma per loro si è reso comunque necessario il trasferimento in ospedale. Sul posto i carabinieri di Menaggio.