Incidente in montagna per un rocciatore canturino: ha fatto un volo di venti metri

Incidente in montagna in Veneto per un rocciatore canturino: ha fatto un volo di venti metri.

Brutto incidente nella giornata di ieri, mercoledì 5 agosto 2020, per un alpinista canturino che trovava in Veneto. Da quanto è stato possibile apprendere poco prima delle 17, dopo aver imbarcato un tecnico del Soccorso alpino per un supporto nelle operazioni, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto sugli ultimi tiri dello Spigolo Nord dell’Agner, nel Comune di Voltago Agordino.

Lì un alpinista primo di cordata era volato per una ventina di metri, riportato in sosta da un compagno. Sbarcati con un verricello di 90 metri, i soccorritori hanno prestato le prime cure e imbarellato il rocciatore, un 34enne di Cantù, con un possibile trauma alla colonna, per poi issarlo a bordo. L’infortunato è stato trasportato al San Martino di Belluno.