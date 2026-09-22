Incidente in moto: 45enne gravissimo in ospedale

Incidente in moto: 45enne lotta per la vita in ospedale.

Portato in elisoccorso in ospedale

E’ successo ieri sera ad Albavilla, in via Milano, in località Carcano. L’intervento dei soccorsi è stato poco prima delle 19. Secondo le ricostruzioni un uomo di 45 anni, residente a Montorfano, sarebbe caduto dalla moto. Non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli, ma resta da definire con precisione la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, allertati in codice rosso, quello della massima gravità: due ambulanze e l’automedica proveniente da Como. Allertato anche l’elisoccorso, decollato da Como e atterrato poco distante. Il paziente è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza: le sue condizioni restano gravissime. E’ tuttora ricoverato in neurorianimazione in prognosi riservata.

Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, e i Carabinieri di Como.