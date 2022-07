Incidente in moto a Cabiate, grave un 21enne

Terribile schianto nella serata di ieri a Cabiate, violenta collisione fra un’auto e una moto: gravissimo un 21enne medese, ricoverato all’ospedale di Monza.

Schianto in moto, gravissimo 21enne medese

Incidente nella serata di ieri, sabato 9 luglio, nei pressi del cimitero di Cabiate, in via Ariosto. Sono entrati in collisione un motociclo Honda Shadow, condotto da un 21enne medese, e una Fiat Punto sulla quale si trovava un 19enne di Cantù. Sul posto è accorso l’elisoccorso di Como, atterrato in un campo di via Trieste tra Meda e Cabiate, e l’ambulanza della Croce Bianca di Giussano, oltre ai Vigili del fuoco locali e ai Carabinieri della Compagnia di Cantù.

E' ricoverato all'ospedale di Monza

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto che percorreva via Ariosto era in fase di svolta a sinistra per immettersi in via Fermi quando è avvenuto l’impatto con la moto. Al momento dello schianto non ci sarebbero stati testimoni e sono tuttora in corso gli accertamenti dei militari dell’Arma per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il 21enne medese è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni molto serie. Ferito anche il giovane conducente dell’utilitaria, trasportato all’ospedale di Desio.