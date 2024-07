Incidente in moto: il 18enne soccorso è morto in ospedale

Incidente in moto a Valbrona: è morto il 18enne alla guida della due ruote.

Il ragazzo era stato soccorso questa mattina, giovedì 11 luglio, in gravissime condizioni ed elitrasportato all'ospedale Circolo di Varese. Una volta giunto al nosocomio, nonostante siano proseguiti i tentativi di rianimazione, il giovane non ce l'ha fatta.

Tragico incidente

Il 18enne stava salendo da via Milano quando, per cause ancora da comprendere, parrebbe aver perso il controllo della moto poco prima di una curva. In pochi secondi avrebbe invaso l'altra corsia e sarebbe scivolato sotto un'Audi guidata da un 55enne che procedeva in direzione opposta: l'uomo se l'è trovato davanti e non è riuscito a frenare in tempo.

Constatate le gravissime condizioni del 18enne, immediatamente sono stati allertati i soccorsi. In località San Giorgio è arrivata un'ambulanza dei Volontari del soccorso di Bellagio ed è atterrato l'elisoccorso, giunto da Como. Intervenuti anche i Carabinieri di Asso e i Vigili del fuoco da Erba e Canzo.

Il giovane, in arresto cardiaco, è stato trasportato all'ospedale Circolo di Varese in elisoccorso in codice rosso, quello della massima gravità, dopo alcune manovre in loco. Come detto, però, a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione effettuati anche nel nosocomio varesino: in ospedale il giovane è deceduto.