Incidente in moto sulla Briantea: due centauri feriti

L'incidente ieri pomeriggio, sabato 17 luglio, verso le 14.20: due moto sui sono scontrate lungo la Briantea a Tavernerio.

Incidente sulla Briantea a Tavernerio, motociclisti feriti

Violento impatto e non poca paura ieri pomeriggio a Tavernerio per lo scontro fra due moto lungo la Briantea. A terra dopo l'incidente un uomo di 46 anni e un altro di 52, rapidamente raggiunti da un'ambulanza intervenuta in codice giallo. I sanitari hanno immediatamente soccorso i feriti, nessuno in gravi condizioni, e disponendo un trasporto in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como.

Sul posto anche i carabinieri, che hanno eseguito i necessari rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. i in merito.