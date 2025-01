Incidente in Vallassina: due feriti

Scontro in Vallassina: due feriti. E' successo poco prima delle 18 di ieri, martedì 28 gennaio 2025, a Monguzzo.

L'incidente è avvenuto in località Nobile

L'incidente, avvenuto in località Nobile di Monguzzo, è stato frontale e ha coinvolto due auto, guidate da un uomo di 57 anni e uno di 93. Sul posto i soccorritori della Sos di Lurago d'Erba con un'ambulanza e l'automedica. Fortunatamente nessuno dei due coinvolti nel sinistro sarebbe in pericolo di vita: entrambi sono stati trasportati all'Ospedale di Erba per accertamenti.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, allertati per la messa in sicurezza dell'area. Inevitabile qualche ripercussione sul traffico veicolare lungo l'arteria stradale.