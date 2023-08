Incidente in Valle Mulini a Fino tra auto e camion

Incidente in Valle Mulini a Fino Mornasco tra auto e camion.

Schianto nel pomeriggio di oggi, sabato 26 agosto 2023, in via Valle Mulini a Fino Mornasco. L'incidente si è verificato qualche minuto dopo le 16.30 e avrebbe coinvolto un'auto e un mezzo pesante. Ad aver avuto la peggio è stata l'utilitaria che ha terminato la sua corsa a bordo strada. Il mezzo pesante invece, quando sono arrivati i soccorsi in posto, non sarebbe stato trovato quindi la dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto i Vigili del fuoco, un'ambulanza della Croce azzurra di Cadorago e un'auto medica e i Volontari del Lario. Ad essere soccorso il conducente dell'auto, un uomo di 42 anni, che non sarebbe in pericolo di vita e che verrà trasportato in ospedale in codice verde per accertamenti.

Articolo in aggiornamento