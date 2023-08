Incidente in via Canturina: paura per un bimbo di 3 mesi.

Paura per un bimbo di 3 mesi oggi, domenica, coinvolto in un incidente. Attorno alle 18 in via Canturina, in direzione di Cantù, una Fiat Punto con a bordo una famiglia residente nel canturino formata da papà, mamma e un neonato di 3 mesi, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada, carambolando sulla destra nella scarpata.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate due ambulanze del comitato della Croce Rossa di Cantù e Grandate, con l'automedica. Da Como si alzato in volo anche l'elisoccorso. Sul posto la Polizia locale, impegnata nella ricostruzione della dinamica del sinistro, e i Vigili del Fuoco. Il papà è riuscito a uscire dalla macchina portando in salvo il neonato, mentre la mamma è rimasta incastrata nella vettura per poi essere estratta dai Vigili del Fuoco. Il neonato è stato trasportato in codice giallo per accertamenti all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, mentre la mamma è stata trasportata anche lei in codice giallo in Pronto soccorso in elisoccorso con una sospetta frattura.