Incidente in via della Resistenza, ferito un ciclista.

Incidente ad Appiano, in volo l’elicottero

La dinamica è ancora da chiarire, ma stando a una prima ricostruzione, sembrerebbe che, intorno alle 14.50 di oggi, giovedì 28 maggio 2020, due ciclisti si siano urtati mentre pedalavano lungo via della Resistenza. Entrambi si stavano dirigendo verso Appiano Gentile. Uno dei due, nella caduta, avrebbe riportato una ferita alla testa. Sul posto due ambulanze, una della Croce rossa di Varese e una della Croce verde di Fino Mornasco. Oltre, appunto, all’elicottero del 118. Per il più grave si è reso necessario il trasporto con l’eliambulanza in ospedale (codice giallo). Presenti anche i Carabinieri di Appiano Gentile per i rilievi di rito.