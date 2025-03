Incidente in via Domea: in ospedale un giovane

Paura in via Domea a Cantù. Nello scontro tra un'automobile e un motociclo a farne le spese è stato un giovane di 16 anni, che è finito in ospedale.

L'incidente

Il sinistro si è verificato attorno alle 16.30 lungo la strada che porta dalla frazione di Vighizzolo fino all'ospedale Sant'Antonio Abate. Un veicolo proveniente da via Caduti di Nassiriya viaggiava in direzione di via Domea, quando, raggiunto lo stop all'intersezione, ha svoltato a destra in direzione del nosocomio. In quel momento viaggiava un ciclomotore proveniente da via Domea in direzione dell'ospedale. A causa della mancata precedenza da parte del veicolo, i due mezzi si sono scontrati.

I soccorsi

Sul posto sono rapidamente intervenuta un'ambulanza del comitato cittadino della Croce Rossa di Cantù. Il giovane sedicenne alla guida del ciclomotore è stato soccorso e stabilizzato. Quindi è stato caricato sull'ambulanza e trasportato in codice verde al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Per effettuare i rilievi dell'incidente e regolare il flusso del traffico è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Cantù.