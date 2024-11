Incidente in via Ginevrina da Fossano: nessun ferito grave

Sono rimaste coinvolte due persone nell’incidente avvenuto questa mattina, fortunatamente nessun ferito in gravi condizioni.

Incidente a Cantù

Soccorsi allertati e intervento alle 10.24 in via Ginevrina da Fossano, a Cantù, per un incidente stradale. Nello scontro tra auto sono rimaste coinvolti due individui. Una donna di 58 anni soccorso in codice verde. Sul posto un’ambulanza, un’auto medica e la Polizia locale per gestire la viabilità.