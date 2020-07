Incidente in via Mazzini al lavoro i Vigili del fuoco

Incidente in via Mazzini a Erba questa sera, pochi minuti dopo le 19. A scontrarsi un’auto e una jeep, ferito un uomo.

L’impatto tra i due mezzi poco dopo le 19. Sul posto sono giunti i soccorsi: l’automedica, la Croce verde di Bosisio Parini. Allertato anche l’elisoccorso di Como. Due gli automobilisti coinvolti: un 31enne e un 58enne. Per uno dei due è stato necessario il ricovero in Pronto Soccorso all’ospedale di Erba, in codice giallo. In via Mazzini a Erba i Vigili del Fuoco del distaccamento di Erba.