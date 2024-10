Incidente in via Milano: moto finisce sotto a un camion

Incidente in via Milano: motociclista urta un'auto, poi finisce sotto a un camion. E' successo questa mattina, mercoledì 30 ottobre 2024, a Erba.

Incidente in via Milano: intervengono i Vigili del fuoco

L'episodio è avvenuto pochi minuti prima delle 9 di questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, un motociclista di 17 anni avrebbe inizialmente urtato un'auto e la moto sarebbe successivamente finita sotto a un camion. Immediato l'intervento dei soccorsi con un'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini, coadiuvati dai Vigili del fuoco di Erba, intervenuti con un mezzo per la messa in sicurezza dell'area. La moto, infatti, a seguito dello schianto, perdeva benzina.

Il giovane è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo, non sarebbe dunque in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri cui è spettata la ricostruzione della dinamica del sinistro.