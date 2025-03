Incidente in via Monte Baldo, ciclista in ospedale

Paura nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 28 marzo, in via Monte Baldo a Cantù, quando un'auto e un ciclista si sono urtati, L'uomo in sella alla sua due ruote è caduto rovinosamente a terra.

L'incidente

Alle 13.30 l'allarme è dunque scattato in via Monte Baldo, l'arteria stradale che collega Vighizzolo a Cascina Amata. Una vettura e un ciclista si sono urtati e l'impatto ha provocato la caduta a terra del secondo. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi, un'ambulanza del comitato cittadino della Croce Rossa di Cantù con l'automedica. Da Como si è alzato in volo anche l'elisoccorso, il cui intervento non è stato poi necessario e per questo motivo poco dopo ha fatto ritorno all'eliporto.

Le cure

Il paziente, che nella caduta ha riportato un forte trauma al volto, è stato stabilizzato e trasportato al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche due pattuglie della Polizia locale, impegnate nel dirigere il traffico e nel rilevare il sinistro. Il flusso veicolare è stato temporaneamente deviato sulle strade laterali, in particolare in via Cesare Cattaneo, per agevolare i soccorsi.