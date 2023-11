Incidente a Cantù nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 novembre 2023, in via per Alzate: un trattore finisce fuori strada.

Incidente in via per Alzate: urta il trattore che finisce fuori strada

É successo intorno alle 18 di questo pomeriggio in via per Alzate. Da quanto é stato possibile ricostruire finora un'auto ha tentato il sorpasso di un trattore quando, per evitare un veicolo in arrivo dalla direzione opposta, nel rientrare in carreggiata ha urtato il trattore che é finito fuori strada.

Nell'impatto é rimasto lievemente ferito il conducente del trattore, un uomo di 49 anni, poi trasportato dall'ambulanza accorsa in posto in ospedale per accertamenti. Presenti per spostare il mezzo i Vigili del fuoco e per i rilevamenti del caso la Polizia locale di Cantù.